В Мали совершено нападение на правительственную делегацию, погибли четыре человека

Бамако, , 03:52 — REGNUM Как минимум четыре человека погибли, несколько пропали без вести в результате атаки на правительственную делегацию Мали возле границы с Мавританией. Об этом 19 апреля сообщает Agence France-Presse (AFP).

Мали Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Уточняется, что нападение произошло утром, когда официальная правительственная делегация направлялась в город Нару на западе Мали. В результате нападения погибли как минимум четыре человека, несколько человек пропали без вести.

Местный чиновник на правах анонимности сделал предположение, что нападение совершили некие «джихадисты».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Буркина-Фасо объявлена всеобщая мобилизация для борьбы с джихадистами. Власти Буркина-Фасо в марте ввели комендантский час на территориях страны, граничащих с Того, Ганой, Мали, чтобы содействовать борьбе с терроризмом.