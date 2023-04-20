Манагуа , 20 апреля, 2023, 03:50 — ИА Регнум. Президент Никарагуа Даниэль Ортега и министр иностранных дел России провели встречу в никарагуанской столице Манагуа, куда глава МИД РФ прибыл с официальным визитом, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Их переговоры начались в конгресс-центре им. Улофа Пальме. Лавров передал Ортеге привет от президента России Владимира Путина.

Кроме того, министр поздравил никарагуанского лидера с Днём мира, который отмечается в Никарагуа 19 апреля. Далее разговор продолжился без журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта Сергей Лавров заявил, что Россия и Никарагуа подтверждают планы углублять двустороннее экономическое сотрудничество. Глава МИД РФ провел переговоры по этому поводу с министром иностранных дел Никарагуа Денисом Монкадой Колиндресом.

16 апреля российское внешнеполитическое ведомство объявило, что с 17 по 21 апреля Сергей Лавров совершит поездку по ряду стран Латинской Америки. Он должен посетить Никарагуа, Венесуэлу, Кубу и Бразилию.