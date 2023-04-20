В столице Йемена при раздаче помощи в давке погибли 80 человек

Сана, , 03:27 — REGNUM В результате давки в йеменской столице Сане погибли 80 человек, пострадали более 100 человек. Об этом 20 апреля сообщает Associated Press.

Сана. Йемен yeowatzup

Столица Йемена находится под контролем движения «Ансар Алла» (хуситы). Трагедия произошла во время раздачи помощи малоимущим в школе Маин в районе Баб-эль-Яман на востоке Саны. Акция была организована местными предпринимателями.

На улице перед местом раздачи помощи собралась толпа из нескольких сотен человек, все пытались пробраться поближе к месту выдачи. По предварительной информации, давка возникла после того, как один из присутствующих выстрелил в воздух, чтобы успокоить толпу, но пуля попала в электрокабель. Громкий звук напугал людей, в толпе началась паника, а затем давка.

Жертвами давки стали как минимум 80 человек, ещё около 120 получили различные травмы. Уточняется, что среди погибших и пострадавших есть дети. 20 человек были госпитализированы в критическом состоянии.

Власти города начали расследование обстоятельств инцидента. Уточняется, что были задержаны два человека из числа организаторов гуманитарной акции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что В Сети появились шокирующие кадры смертельной давки на концерте рэп-исполнительницы GloRilla в США. В результате давки погибла женщина и пострадали как минимум восемь человек.