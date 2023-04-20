Рогов назвал смешным требование США по их ядерным технологиям на Запорожской АЭС

Мелитополь, , 02:50 — REGNUM Требование США не прикасаться к их ядерным технологиям на Запорожской АЭС кажется несерьёзным, но может касаться правды, которую скрывает и боится американская сторона, заявил журналистам глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

«Со стороны США все это звучит по меньшей мере смешно и связано, скорее всего, с опасением, что вскроется правда об американских технологиях, которые могут быть потенциально опасны для ядерной энергетики», — сказал лидер организации, которого цитирует РИА Новости.

Он также призвал Вашингтон перестать посягать на исторические южнорусские территории и навечно «убраться с территории Украины». Рогов предупредил, что американские силы ждет то же, что они получили в Южном Вьетнаме, если США не последуют этому совету.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал CNN распространил информацию о письме главы управления политики нераспространения министерства энергетики США Андреа Феркиле. Документ составили 17 марта и адресовали гендиректору госкорпорации «Росатом» Алексею Лихачеву.

В письме говорится, что на Запорожской АЭС «находится ядерные технические данные американского происхождения, экспорт которых контролируется правительством США». В этом документе Феркиле требует от России «не прикасаться» к указанным «ядерным технологиям».