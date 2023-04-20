Министр энергетики Турции Донмез заявил о планах завершить переговоры по АЭС в Синопе до конца года

Анкара, , 01:49 — REGNUM Турция собирается завершить переговоры до конца 2023 года переговоры, касающееся строительства атомной электростанции в Синопе, которая станет второй по счету АЭС в стране, заявил турецкий министр энергетики Фатих Донмез в эфире телеканала TRT.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава ведомства отметил, что Анкара получила предложения по возведению объекта от разных стран. Он считает, что фундамент станции удастся заложить в течение двух-трех лет после ратификации соглашения со стороны парламента Турции.

Донмез напомнил, что закладка фундамента в Турции для другой АЭС — «Аккую» — состоялась примерно через пять лет после одобрения проекта парламентом. Министр также рассказал, что власти Турции занимаются поиском мест для строительства еще как минимум двух атомных электростанций.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля пройдет церемония завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую». В ней примет участие президент России Владимира Путин, который подключится к мероприятию в формате видеоконференции.

Первый энергоблок этой станции начали стоить в апреле 2018 года. Возведением объекта занималась Россия.