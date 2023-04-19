Анкара, 20 апреля, 2023, 01:49 — ИА Регнум. Турция собирается завершить до конца 2023 года переговоры, касающееся строительства атомной электростанции в Синопе, которая станет второй по счету АЭС в стране, заявил турецкий министр энергетики Фатих Донмез в эфире телеканала TRT.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Глава ведомства отметил, что Анкара получила предложения по возведению объекта от разных стран. Он считает, что фундамент станции удастся заложить в течение двух-трех лет после ратификации соглашения со стороны парламента Турции.

Донмез напомнил, что закладка фундамента в Турции для другой АЭС — «Аккую» — состоялась примерно через пять лет после одобрения проекта парламентом. Министр также рассказал, что власти Турции занимаются поиском мест для строительства еще как минимум двух атомных электростанций.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля пройдет церемония завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую». В ней примет участие президент России Владимир Путин, который подключится к мероприятию в формате видеоконференции.

Первый энергоблок этой станции начали строить в апреле 2018 года. Возведением объекта занималась Россия.