Вашингтон, 20 апреля, 2023, 01:34 — ИА Регнум. Очередной конфуз произошёл с президентом США Джозефом Байденом 19 апреля во время его выступления перед деятелями профсоюзов.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Глава Белого дома, рассказывая о военной службе своего сына, Бо Байдена, перепутал Ирак и Иран.

«Я был в Ираке и Иране. Нет, в Ираке, не Иране, я оговорился. В Ираке и Афганистане больше 30 раз. Я видел его, когда он был в Ираке, в Багдаде», — сказал Байден.

Такую оговорку президент США уже допускал однажды, в ходе своей речи во время кампании перед президентскими выборами. Примечательно, что США никогда не воевали в Иране, а в Ираке, напротив, провели две военные операции: «Буря в пустыне» (1991) и «Лиса в пустыне» (1998).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден на торжественном мероприятии в Белом доме забыл подготовленную цитату из поэта Ричарда Бланко, запутался в словах и неожиданно признался в тайных страхах.