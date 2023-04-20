Замглавы МИД Панкин сообщил о приглашении Лавровым Блинкена на министерские заседания в Совбезе ООН

Москва, , 01:19 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил глав внешнеполитических ведомств ряда стран, включая госсекретаря США Энтони Блинкена, принять участие в министерских заседаниях в Совете Безопасности ООН, сообщил журналистам заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

Сергей Лавров Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я знаю, что министр пригласил глав внешнеполитических ведомств, Госдепартамента и других принять участие в заседаниях, на которых он будет председательствовать», — сказал замминистра.

Мероприятия должны пройти 24 и 25 апреля в рамках председательства России в Совбезе ООН. Панкин также заявил, что не знает, можно ли ожидать встречи Лаврова и Блинкена на полях ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля Сергей Лавров провел телефонный разговор с Энтони Блинкеном по инициативе американской стороны. Они обсудили «некоторые актуальные вопросы двустороннего характера», а также арест в РФ сотрудника The Wall Street Journal Эвана Гершковича, подозреваемого Россией в шпионаже.

7 апреля Лавров заявил о готовности рассмотреть возможность встречи с Блинкеном в штаб-квартире ООН в случае поступления серьёзного предложения со стороны Вашингтона.