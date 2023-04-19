Днепропетровск, Украина, 20 апреля, 2023, 01:12 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в городе Днепропетровске на востоке Украины. Об этом 19 апреля сообщило украинское издание «Страна. ua» в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Днепропетровск

В Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога, жителей региона призвали не игнорировать её и пройти в укрытия. Затем в городе Днепропетровске прогремела серия взрывов.

В социальных сетях жители города писали о ясно различимых в небе звуках, характерных для БПЛА «Герань-2».

В свою очередь, украинское издание «Зеркало недели» проинформировало о взрыве в пригороде Днепропетровска. Информация о возможных последствиях взрыва не уточнялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о яркой вспышке в небе над Киевом и последовавших за ней взрывах. Власти Киева объяснили необычное явление падением спутника NASA.