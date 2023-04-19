Москва, 20 апреля, 2023, 01:00 — ИА Регнум. Американские валютные резервы обладают токсичностью, а использование доллара в расчетах в мире сокращается, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

ИА REGNUM Доллар

Он напомнил, что в 2022 году ряд стран вывел из казны Соединенных Штатов около $400 млрд, а закупки золота выросли.

«Это не против США. Это просто тенденция. Резервы США токсичны», — сказал замглавы ведомства, которого цитирует РИА Новости.

По мнению замминистра, такой процесс указывает на то, что американская валюта становится токсичной для повседневных операций. Панкин считает, что «это может стать массовой тенденцией», хотя речи о подобной ситуации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля агентство Bloomberg написало о том, что китайский юань смог вытеснить американский доллар с российского рынка. Журналисты считают, что немалое влияние на этот процесс оказали санкции против России.