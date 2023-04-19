Москва, 20 апреля, 2023, 00:32 — ИА Регнум. Процесс дедолларизации стартовал, и доминирование доллара закончится рано или поздно, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Процесс пошел, это тенденция, это тренд», — сказал замглавы ведомства.

Так он ответил на вопрос по поводу того, когда Россия и мир смогут полностью избавиться от доллара. Панкин признал, что позиции американской валюты в мире сильны, поскольку зависимость от нее связана не только с расчетами.

Он пояснил, что США поддерживают роль доллара другими различными типами зависимостей, относящимся к таким сферам, как военно-политическая или экономическая сферы. Замминистра также оценил, какой период времени американская валюта сможет сохранять свое доминирование.

«Доллар — это не первая валюта в мире, которая долго доминирует. Век доллара я не берусь просчитать. Но у каждой доминирующей валюты есть свой век жизни», — отметил Панков.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что дедолларизация российской экономики является неизбежным процессом. 17 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение о том, что дедолларизация экономик стран становится единственным механизмом защиты от кризиса.