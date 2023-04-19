Вспышку, озарившую небо над Киевом, власти города объяснили падением спутника NASA

Киев, , 23:52 — REGNUM Необычайно яркая вспышка, озарившая небо над Киевом, стала результатом падения на Землю космического спутника NASA. Об этом 19 апреля сообщили украинские СМИ со ссылкой на администрацию столицы Украины.

Спутник Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что яркая вспышка в небе над Киевом, которую очевидцы наблюдали и в пригороде, а также в расположенных рядом населённых пунктах, — это результат падения на Землю спутника NASA.

Отмечается, что системы ПВО в момент падения объекта не работали, воздушная тревога была объявлена лишь после вспышки и последовавших за ней взрывов.

Как пояснили власти Киева, режим воздушной тревоги был объявлен из соображений безопасности, чтобы избежать жертв от падения на Землю обломков объекта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным онлайн-ресурса министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Киеве была объявлена в 22:07 мск, а непосредственно перед её объявлением жители города увидели яркую вспышку, озарившую небо над городом. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сначала разместил информацию о том, что вспышка — результат работы ПВО, но затем удалил запись и призвал граждан подождать официальной информации от Воздушных сил.