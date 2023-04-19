Москва, 19 апреля, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Полиция Москвы приступила к проверке в связи с рассылкой российским политологам и журналистам подозрительных бюстов советского полководца Георгия Жукова, схожих со статуэткой, которую перед взрывом в Санкт-Петербурге вручили военкору Владлену Татарскому, сообщили журналистам в правоохранительных органах.

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«В них нашли сходство со статуэткой, подаренной военкору Владлену Татарскому, от взрыва которой он погиб», — сказал собеседник, слова которого приводит ТАСС.

Главное управление МВД России по Москве в свою очередь распространило информацию о том, что 17 апреля отделения полиции Северо-Восточного и Западного округов российской столицы приняли обращения от граждан, которым отправили посылки с бюстом Георгия Жукова. Проверка показала, что их содержимое не представляет опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв, в результате которого погиб Владлен Татарский, произошел в Санкт-Петербурге 2 апреля. В кафе, где проходил творческий вечер военкора, ему вручили статуэтку со взрывчатым веществом. Бюст на мероприятие принесла 26-летняя Дарья Трепова.