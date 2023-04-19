Москва, 19 апреля, 2023, 23:26 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали в Москве бывшего заместителя министра культуры России Ольгу Ярилову по подозрению в совершении коррупционного преступления, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на свой источник.

Culture.gov.ru Ольга Ярилова

Речь идет о расследовании уголовного дела, касающегося хищения бюджетных средств по государственной программе «Пушкинская карта». Отмечается, что сейчас ведется допрос подозреваемой.

Ярилова работала на посту замминистра с 2018 года и спустя четыре года покинула должность «по собственному желанию».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств при участии в госпрограмме «Пушкинская карта». В рамках расследования правоохранительные органы арестовали троих жителей Московского региона — Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Илью Сафонова.

По информации следствия, указанные лица могли похитить около 200 млн рублей. «Пушкинская карта» — электронный билет, с помощью которого молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может посещать культурные мероприятия за счёт средств федерального бюджета РФ.