Лидеры США и Испании Байден и Санчес обсудят оборону, помощь Украине и санкции против России

Вашингтон, , 23:00 — REGNUM Президент США Джо Байден проведет 12 мая встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом, чтобы обсудить с ним усиление сотрудничества двух стран в оборонной сфере и укрепление НАТО, а также оказание помощи Украине и введение санкций против России, 19 апреля сообщили в пресс-службе Белого дома.

Белый дом Jiang Dong-Qin

Помимо этого, участники переговоров рассмотрят вопросы взаимодействия в рамках подготовки Мадрида к председательству в совете Европейского Союза с июля 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля министр обороны Испании Маргарита Роблес встретилась с главой минобороны Украины Алексеем Резниковым. Она отметила, что Мадрид продолжит поддерживать Киев столько, сколько это будет необходимо.

Роблес также напомнила, что в Испании уже прошли подготовку или находятся на обучении более тысячи бойцов ВСУ.