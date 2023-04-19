Рогов сообщил о взрывах и перебоях с элекричеством во временно оккупированном Киевом Запорожье

Мелитополь, , 22:56 — REGNUM Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской и Сумской областях Украины, а также в подконтрольной украинским властям части Запорожской области. Об этом 19 апреля свидетельствуют данные онлайн-ресурса по оповещению граждан.

Запорожье Иван Шилов © ИА REGNUM

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в Запорожье. Как уточнил Рогов, над городом зафиксированы беспилотники «Герань-2», в пригороде работает система противовоздушной обороны ВСУ.

«В значительной части Хортицкого района и в некоторых районах центра города пропало электричество», — указал Рогов в своём телеграм-канале.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как рассказал Рогов, украинские войска совершили безуспешную попытку прощупать российскую оборону на запорожском направлении.