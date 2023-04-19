Глава NASA Нельсон: США вступили в космическую гонку с Китаем с сохранением сотрудничества с Россией

Вашингтон, , 22:39 — REGNUM Китай соблюдает повышенную «секретность» своей космической программы, и США вступили с ним в космическую гонку, продолжая сотрудничество с Россией в космосе, невзирая на геополитическую ситуацию, заявил глава Американского управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что указанное соперничество Вашингтона с Пекином не похоже на ситуацию с программой «Аполлон», принятой в 1961 году на фоне противостояния с СССР. Нельсон отметил, что Китай «осуществляет очень успешную пилотируемую программу».

Глава агентства напомнил, что КНР стала второй страной, которой удалось доставить ровер на поверхность Марса. Кроме того, Китай успешно собрал три части своей околоземной станции и объявил о планах полета на Луну.

Он также напомнил, что американское законодательство не позволяет США осуществлять взаимодействие с китайской стороной в космической сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта США обнародовали доклад своего разведывательного сообщества. В документе говорится, что ключевым соперником Соединенных Штатов в космосе остается Россия. 14 апреля представитель американского космического командования Джон Олсон заявил, что российско-китайские планы по освоению Луны указывают на важность и масштаб стратегической конкуренции в космосе.