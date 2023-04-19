Поездка Макрона в регионы после принятия пенсионной реформы обернулась провалом

Париж, , 22:37 — REGNUM Провалом обернулась первая поездка президента Франции Эммануэля Макрона в регионы после принятия закона о пенсионной реформе. Это следует из трансляции, которую 19 апреля вёл телеканал BFMTV.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Макрон посетил деревообрабатывающий завод Mathis в городке Мюттерсольц, а затем направился в коммуну Селеста, где планировал пообщаться с согражданами. Однако французского лидера встретили сначала маршем пустых кастрюль — граждане несли кастрюли и стучали по ним ложками в знак протеста против приезда Макрона, затем на заводе выключили свет во время визита Макрона. Потом выяснилось, что эту акцию спланировал профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT).

Кроме того, всю дорогу Макрона сопровождали оскорбительные выкрики, свист и возмущённые реплики. В свою очередь, президент Франции заявил, что «слышит гнев французов и уважает его», но поездку по стране отменять не собирается.

«Миссия президента не заключается в том, чтобы быть любимым или нелюбимым», — указал Макрон и добавил, что ему не впервой слышать, как люди им недовольны, но «бывало и похуже».

Уезжая в Париж, президент Франции поблагодарил освиставшую его толпу.

В свою очередь, на фоне протестов отменили свои поездки по стране министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти, замминистра здравохранения Аньес Фирмен-Ле Бодо отменила визит в Дижон, замминистра образования Сильви Ретайо отменила визит в университет в Париже.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что протестующие освистали президента Франции Эммануэля Макрона в ходе визита на восток страны.