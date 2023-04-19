Молдавия, , 21:59 — REGNUM Объявление российского дипломата персоной нон грата министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии объяснило Венской конвенцией 1961 года о дипломатических сношениях. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства 19 апреля.

В министерстве считают свои действия справедливыми. Дипломат должен покинуть территорию страны.

«В отношении действий, не соответствующих дипломатическому статусу, в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — указано в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Молдавия выдворяет из страны сотрудника посольства России, обосновав решение инцидентом с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Как заявил пресс-секретарь МИД и европейской интеграции Филип Кожокару, принято решение объявить персоной нон грата на территории страны сотрудника посольства Российской Федерации в Кишинёве». По его словам, ещё двое сотрудников посольства лишены специального допуска в аэропорт.

17 апреля глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что власти Молдавии объявили его нежелательным лицом. Он прибыл в Кишинёв по приглашению кандидата на пост руководителя Гагаузии Виктора Петрова и депутата парламента Молдавии Александра Суходольского для участия в конгрессе дружбы народов. Главе Татарстана даже не дали выйти из самолёта в аэропорту Кишинёва. Ему вручили документ, в котором говорилось об отказе во въезде.

Власти Молдавии отметили, что глава Татарстана не внесён в чёрный список. Рустама Минниханова не впустили в страну просто потому, что «была не ясна причина его приезда».

Посол России в Кишинёве Олег Васнецов заявил, что МИД Молдавии не объяснил причины запрета на въезд в республику главы Татарстана Рустама Минниханова. Он добавил, что такие действия властей Молдавии рассматриваются Россией как недружественные и наносят ущерб отношениям двух стран.

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