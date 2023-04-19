Тель-Авив, Израиль, 19 апреля, 2023, 21:43 — ИА Регнум. Министерство культуры и спорта Израиля должно отменить начавшийся в Хайфе чемпионат Европы по самбо, в котором принимают участие сборные России и Белоруссии. С таким призывом к ведовству обратилось посольство Украины в Тель-Авиве. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Мы выражаем протест министерству культуры и спорта и муниципалитету Хайфы по поводу проведения чемпионата Европы по самбо», ― говорится в заявлении украинского дипведомства.

В дипмиссии подчеркнули, что соревнования, спонсируемые российской правительственной организацией, «бойкотируют все западные страны». По их словам, участие в турнире российских и белорусских спортсменов «является оскорблением памяти сотен тысяч граждан Украины, в том числе более 220 украинских спортсменов, которые отдали свои жизни в борьбе за будущее демократической европейской страны».

«Украинская сторона призывает израильскую сторону принять все необходимые меры для отмены и бойкота турнира», ― указано в сообщении посольства.

В дипмиссии считают, что «Россия использует конкуренцию как идеологическое оружие для распространения пропаганды».

Ранее депутат горсовета Хайфы Кирилл Каретник направил письмо мэру города Эйнат Калиш с требованием отменить спортивное мероприятие.

«Я уверен, что этот турнир нужно немедленно отменить и бойкотировать в любом случае. В Хайфе проживает одна из крупнейших общин выходцев из Украины в Израиле. Мэр и члены городского совета обязаны уважать чувства значительной части населения города», ― указал он.

С 19 по 23 апреля в Хайфе, во дворце спорта «Ромэма» состоится чемпионат Европы и молодёжное первенство Европы по самбо. Это соревнование соберет лучших самбистов со всей Европы. Известно, что в чемпионате примут участие сборные России и Белоруссии. Его спонсируют компания «Роснефть» и российский банк VTB. Обе структуры находятся под международными санкциями.

Как сообщало ИА REGNUM, украинским спортсменам запретили выступать на соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из России и Белоруссии. Как следует из приказа министерства молодёжи и спорта страны, если федерация по какому-либо виду спорта нарушит приказ, то будет ставиться вопрос о лишении её статуса национальной.