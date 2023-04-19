Пентагон: объём помощи США Украине с начала СВО достиг 35,4 млрд долларов
Вашингтон, 19 апреля 2023, 21:34 — REGNUM Сумма военной помощи США Украине с начала российской специальной военной операции составила 35,4 млрд долларов. А за весь период президентства Джо Байдена объём помощи достиг 36,1 млрд долларов. Об этом сообщил Пентагон.
«Совокупно Соединенные Штаты выделили более 36,1 млрд долларов военной помощи Украине с начала администрации Байдена, включая более чем 35,4 миллиарда долларов с 24 февраля 2022 года», — говорится в заявлении военного ведомства.
ИА REGNUM сообщало, 19 апреля официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединённые Штаты в течение суток объявят о новом пакете военной помощи украинской армии. Как уточнила Жан-Пьер, Вашингтон передаст Вооружённым силам Украины боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерии.
Замглавы Пентагона Колин Каль 17 апреля сообщил, что ресурсы США для военной помощи Украине не безграничны, хотя Конгресс для этих целей выделил «экстраординарный объём денег».