Вашингтон, 19 апреля, 2023, 21:34 — ИА Регнум. Сумма военной помощи США Украине с начала российской специальной военной операции составила 35,4 млрд долларов. А за весь период президентства Джо Байдена объём помощи достиг 36,1 млрд долларов. Об этом сообщил Пентагон.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Совокупно Соединенные Штаты выделили более 36,1 млрд долларов военной помощи Украине с начала администрации Байдена, включая более чем 35,4 миллиарда долларов с 24 февраля 2022 года», — говорится в заявлении военного ведомства.

ИА REGNUM сообщало, 19 апреля официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединённые Штаты в течение суток объявят о новом пакете военной помощи украинской армии. Как уточнила Жан-Пьер, Вашингтон передаст Вооружённым силам Украины боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерии.

Замглавы Пентагона Колин Каль 17 апреля сообщил, что ресурсы США для военной помощи Украине не безграничны, хотя Конгресс для этих целей выделил «экстраординарный объём денег».