В Белом доме заявили о желании Байдена поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином

Вашингтон, , 21:12 — REGNUM Президент США Джо Байден до сих пор имеет намерение поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом 19 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос журналистов.

Джо Байден и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы говорим снова и снова, что президент хочет позвонить председателю Си, но на текущий момент мне нечего сообщить», — сказала представитель Белого дома.

По словам Жан-Пьер, Вашингтон считает необходимым поддерживать открытые каналы связи с Пекином с учётом стратегической конкуренции между двумя странами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 апреля координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне планируют в подходящее время провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Кирби, президент Байден ждёт возможности провести новый телефонный разговор с Си Цзиньпином. Однако Пекин не настроен на дипломатические контакты с Вашингтоном.