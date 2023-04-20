Сейм Литвы проголосовал за закон, вводящий ряд ограничений в отношении граждан России и Белоруссии. Однако литовский президент Гитанас Науседа наложил на закон вето — на том основании, что ущемления в отношении российских граждан предусматривались более тяжкие, чем в отношении белорусских. Таким образом, литовский президент выказал себя поборником «равноправия». И одновременно подставил ногу тем литовским политикам, которые делают ставку на подготовку переворота в Белоруссии.

Виктор Лавриненко, , 09:30 — REGNUM Подготовка закона и Тихановская

Гитанас Науседа Иван Шилов © ИА REGNUM

Еще 4 апреля депутаты Сейма Литвы большинством голосов одобрили закон (76 голосов — «за», 13 — «против», 34 воздержались) о национальных санкциях в отношении граждан России и Белоруссии. Этот акт, в частности, запрещает гражданам России приобретать недвижимость в Литовской Республике.

Кроме того, новый закон ограничивает возможности граждан Белоруссии и России в получении литовских виз, въезд в Литву российских граждан и ввоз украинских гривен. Ограничения действуют до 3 мая 2024 года, однако правительство оставляет за собой право продлить срок.

Впрочем, если сравнивать с исходным законопроектом, в окончательной версии закон оказался изрядно смягчен. Депутаты решили, что санкции не коснутся граждан России, имеющих постоянный вид на жительство или приобретающих недвижимость в Литве в порядке наследования. Также политики оставили без изменений порядок выдачи вида на жительство гражданам Белоруссии.

Так или иначе, по мнению главы Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Литвы (КНБО) Лауринаса Касчюнаса, это новый и очень нужный закон. «Документ станет примером для других государств Евросоюза», — сказал Касчюнас. Депутат добавил, что большинство граждан России поддерживают спецоперацию на Украине, «и не реагировать на это невозможно».

Тут интересно именно то, что новый литовский закон накладывал на граждан России более серьезные ограничения, чем на белорусов. И этому есть объяснение.

В Вильнюсе присутствует мощное белорусское лобби. Недаром этот город в течение многих лет был одной из главных точек сборки движения «змагаров».

В свое время Литва стала штаб-квартирой многочисленных некоммерческих фондов, работающих с белорусской оппозицией. Среди них действующие на гранты из США и Евросоюза Белорусский институт стратегических исследований, Белорусский дом прав человека, Дом единой Беларуси, Независимый институт социально-экономических и политических исследований и самая известная из таких структур Европейский гуманитарный университет.

В последнее время в Вильнюсе обосновалась и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Именно из окружения Тихановской исходили просьбы к литовским законодателям не налагать на граждан Белоруссии столь же тяжкие санкции, как на граждан России.

Светлана Тихановская European Parliament

Помощница Тихановской Кристина Рихтер в комментарии для немецкой прессы отметила, что литовские власти, стремясь ограничить доступ в страну «сторонникам режима Лукашенко», бьют одновременно и по его противникам.

«Мы просим разграничить в законопроекте белорусов и россиян, не принимать через запятую одни и те же ограничения. Кроме того, просим оценивать белорусов не по паспорту, а по их отношению к режиму и войне. Анкеты, которые затрагивают такие вопросы, уже заполняют все желающие получить в Литве визу или вид на жительство», — заявляла Рихтер.

Советница Тихановской рассказала, что они попросили не распространять на белорусских граждан разработанные литовскими законодателями ограничения на права пользования электронным резидентством и на получение гражданства этой прибалтийской республики.

«Мы находимся в постоянной коммуникации с политиками, которые вносили законопроект в парламент. И есть предварительная договоренность, что наше обращение изучат, и, если поправки сочтут разумными, они будут внесены на рассмотрение в парламент», — сообщила Рихтер в конце марта.

Вето президента

Однако 14 апреля президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на уже утвержденный Сеймом закон об ограничениях. Оказывается, литовский лидер озаботился вопросами равноправия.

«Законом предусмотрены санкции разного размера и объема для этих лиц. Гражданам России предлагаются более крупные, Белоруссии — более мелкие. Это ошибочный подход», — написал Науседа в соцсети.

По его мнению, к гражданам обеих стран должны применяться одинаковые санкции.

«Дверь не будет закрыта для всех. Мы не отвергнем тех, кто не поддерживает режимы, выступает против них или бежит от них. Однако ко всем остальным мы должны относиться одинаково», — добавил глава Литвы.

Также он предложил дополнить закон инструментом, который упростит процедуру аннулирования уже выданных виз и видов на жительство в Литве, а также депортации лиц, их утративших. Лишать виз предполагается, в частности, лиц, «нарушивших законодательство о международных санкциях или ограничительных мерах».

В свою очередь, советник президента Литвы Кястутис Будриc, выступая перед депутатами Сейма, подчеркнул: «То, чего мы не можем себе позволить, — это политически проводить различие между Россией и Беларусью, заявляя, что одно государство агрессивнее другого, или посылать миру какой-то другой нехороший сигнал».

Будрис Кястутис Кадр из видео с канала: ICTV

У белорусских противников Лукашенко такие известия вызвали острейшую досаду.

В частности, белорусский оппозиционный политолог Андрей Казакевич рассказывает, что для литовской власти характерны две тенденции в отношении соседней страны. С одной стороны, в Вильнюсе стараются поддерживать противников Лукашенко, с другой — делают ставку на обострение конфронтации с Минском.

«Вторую тенденцию поддерживает, прежде всего, силовой блок. С февраля 2022 года мы видим постепенное усиление ограничений», — констатирует Казакевич.

Причина, по которой в Вильнюсе делают все возможное для того, чтобы максимально ухудшить отношения с Минском, секрета не составляет — это желание литовских властей заручиться поддержкой избирателей из числа «ядерного» националистического электората.

Власти Литвы желают показать, что они озабочены «национальной безопасностью», и поэтому хотят ограничить возможность доступа на свою территорию всяким сомнительным пришельцам из «государств-агрессоров».

Однако, как отмечает Казакевич, за принятием ограничительных законов в отношении белорусов стоит еще и бюрократическая логика: нужно формализовать уже существующие ограничения и эффективнее контролировать миграцию.

Андрей Казакевич Кадр из видео

Ведь мало того, что, начиная с февраля прошлого года, в Литву въехали и остались на постоянное место жительства свыше 40 тысяч граждан Украины, к ним добавились и около 25 тысяч граждан Белоруссии. Всего же в Литве последних проживает почти 50 тысяч. «Это большая нагрузка на государство, система не справляется с такими потоками», — поясняет Казакевич.

Расстроенная игра

Постоянный вид на жительство есть только у 6% белорусских граждан, находящихся в Литве, временный вид на жительство — у 75%, у остальных — лишь литовские национальные визы.

Конечно, многие из переехавших в соседнюю республику белорусов хотели бы получить гражданство Литвы, наличие которого дало бы им возможность почувствовать себя полноправными жителями Евросоюза и свободно перемещаться по всей его территории. С другой стороны, многие литовцы как раз не хотят, чтобы пришельцам давали равные с местными жителями права.

В то же время Казакевич называет лоббируемый Науседой запрет на выдачу гражданства Литвы белорусам ничем иным, как проявлением популизма.

«В 2021 году его получили 77 белорусов, в 2022-м — всего 22. Для получения гражданства и так установлены очень строгие правила — нужно прожить в стране более десяти лет и знать язык», — объясняет он.

Опрос, проведенный в 2023 году, показывает, что около 70% граждан Белоруссии, приехавших в Литву, обладают стабильными доходами, 25% хотели бы начать там бизнес и только 10% пользуются социальными программами.

В числе крупнейших налогоплательщиков IT-сектора Литвы компании с белорусскими корнями: Wargaming Vilnius (8,5 млн евро), Melsoft LT (4,1 млн), Gurtam (2,5 млн). Если ограничительный законопроект в их отношении будет принят, это может вызвать отток капитала с белорусскими корнями из Литвы в Польшу, где государство предлагает более благоприятные условия для мигрантов.

По иронии судьбы еще недавно эмигранты из Белоруссии упоминали Литву в качестве положительного примера по сравнению с соседней Латвией.

В августе 2020 года в Риге заявили, что рады приютить у себя бизнесменов, готовых променять «тираническую Беларусь» на жизнь в «свободном европейском государстве». Однако большинство предпринимателей-белорусов, ознакомившись с условиями жизни в «свободной Латвии», такую честь отвергли.

Выяснилось, что им практически невозможно открыть счет в латвийском банке, дать детям образование на русском языке и к тому же придется терпеть террор проверочных комиссий, выясняющих степень знания латышского языка. Поэтому эмигрировавшие белорусские «айтишники» предпочли осесть в Литве, где с подобными ущемлениями столкнуться им не пришлось.

Почему же Науседа отверг первоначальный, более выгодный для выходцев из Белоруссии вариант закона о «национальных санкциях»?

Это стало очередным раундом в борьбе президента с самой могущественной в стране партией «Союз отечества — христианские демократы Литвы» (СО-ХДЛ, они же «консерваторы»), глава которой Габриэлюс Ландсбергис хотел бы сам возглавить государство.

Предыдущий раунд выиграли «консерваторы», разоблачившие Науседу в том, что он много лет скрывал факт своего членства в КПСС. А в отместку Науседа расстроил игру СО-ХДЛ, делавшего ставку на раскол белорусского общества.

В попытке спасти эту игру Ландсбергис заявил, что белорусы заслужили лучшего обращения, чем россияне. Белорусы, дескать, в августе 2020-го сотнями тысяч человек выходили на «борьбу с режимом», чего россияне не делали.

По мнению Ландсбергиса, белорусы обладают «духовным суверенитетом», стремятся к «свободе и демократии», поэтому Литва обязана их поддержать, а теперь Науседа этому только мешает.