«Спартак» вылетел из Кубка России после проигрыша тольяттинскому «Акрону»

Москва, , 20:57 — REGNUM Тольяттинский «Акрон» одержал победу над московским «Спартаком» в матче второго этапа полуфинала «Пути регионов» «Фонбет» Кубка России. Встреча закончилась со счётом 2:1. Об этом сообщается на сайте Кубка России по футболу.

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

Матч прошёл на домашнем стадионе «Акрона» в Жигулёвске.

В составе хозяев отличились Андрес Понсе (на 41-й минуте) и Никита Салтыков (45+1). За «Спартак» гол на 78-й минуте забил Томаш Тавареш. На 23-й минуте из-за сейва вратаря «Акрона» Сергея Волкова команда красно-белах не смогла реализовать пенальти.

Своей победой «Акрон» выбил столичный клуб из турнира, а сам вышел в первый этап финала «Пути регионов» Кубка России, в котором сыграет с победителем матча самарских «Крыльев Советов» и «Краснодара».

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после поражения «Спартака» попросил прощения у болельщиков, заявив, что команда сделала всё, что смогла, чтобы пройти, но не получилось. По его словам, соперник выглядел отлично.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба заявил, что в России самым популярным футбольным клубом является «Спартак». Футболист, который играл за обе команды, назвал дискуссионным вопрос, какой клуб в стране самый популярный.

Он подчеркнул, что за «Спартак» более больше людей, при этом «Зенит» сейчас «очень сильно набирает ход».