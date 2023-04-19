Москва, 19 апреля, 2023, 20:48 — ИА Регнум. Шоумен Александр Ревва выступил на закрытой вечеринке RU. TV, которая прошла накануне в одном из московских ресторанов. Видео с артистом опубликовал телеканал в своих соцсетях.

Кадр из интервью Азамату Мусагалиеву Александр Ревва

На preparty премии RU. TV Ревва выступил в образе своего альтер эго Артура Пирожкова, исполнив песню «Перетанцуй меня» в компании двух девушек.

Пользователи резко высказались в адрес артиста, назвав его высокомерным и неблагодарным.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону администрация города отменила концерты артистов, которые не поддерживают проведение спецоперации на Украине. В списке певцов, чьи выступления отменили, был и Александр Ревва.

Напомним, летом 2022 года Александр Ревва с семьёй на несколько месяцев уехал в Испанию. Одни говорили, что шоумен эмигрировал, другие — что он просто ездил отдыхать.