Экс-советник Кучмы Соскин предрёк Украине неминуемый крах из-за действий Зеленского

Киев, , 20:41 — REGNUM Киевские власти во главе с лидером страны Владимиром Зеленским не справляются со своими обязанностями и разрушают государство изнутри. Такое мнение высказал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Олег Соскин, бывший совет Кучмы. (сс) УчастникВодник

По его словам, это неизбежно приведёт к краху.

«Это, по сути, крах, и он становится неминуемым во всех отношениях. Это разрушение всей системы и государственных институций, социальные институции уже разрушены», — отметил в выступлении на своем YouTube-канале эксперт.

Соскин считает, что руководство страны «занимается чем угодно, только не реальным делом». Подобную проблему он объяснил неопытностью находящихся у власти политиков.

Экс-советник Кучмы подчеркнул, что наиболее острые проблемы Украина испытывает в области экономики и финансов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава парламента Республики Крым Владимир Константинов считает, что по итогам специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) России Украина разлетится на осколки. По его словам, предсказать, какими они будут, на сегодня сложно, но Россия, уверен парламентарий, так или иначе возьмёт под свой контроль русскоязычные территории, что даст гарантию безопасности.

При этом для Запада Украина превратится во второй Афганистан с гораздо более глубокими, жуткими последствиями, добавил Константинов.

Экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что Украина не сможет пережить вооружённый конфликт с Россией из-за президента Владимира Зеленского и США.