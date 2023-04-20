На Запорожской АЭС, которая до февраля 2022 года была под контролем Украины, находится некая американская техническая информация, которая «подлежит экспортному контролю» со стороны Белого дома. Такое заявление минэнерго США отправило Росатому. Более того, «любое обращение» с этими американскими технологиями незаконно, пригрозили из Вашингтона. О каких технологиях скорее всего идет речь и с какой целью американцы о них вспомнили?

Александр Тищенко, , 08:41 — REGNUM Минэнерго США направило Росатому предупреждение о «технической информации, относящейся к ядерной сфере, происходящей из США» и потому «подлежащей экспортному контролю со стороны правительства Соединенных Штатов». Любое обращение с американскими технологиями со стороны любых российских граждан или организаций незаконно, заявили американские чиновники.

Запорожская АЭС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Об этом 19 апреля сообщил телеканал CNN. «Письмо является подлинным», — подтвердила Шайела Хассан, заместитель директора по связям с общественностью управления национальной ядерной безопасности США. Уточняется, что письмо было отправлено Росатому 17 марта. О реакции российской стороны пока неизвестно.

«Американцы говорят о двух расчётных программах — кодах. Это так называемые инженерные программы. На жаргоне это называется «технарской приспособой», которая нужна для обслуживания американского топлива на Запорожской АЭС, — пояснил ИА REGNUM специалист по атомной энергетике Александр Уваров. — Этот набор программных инструментов США передавали на Украину. Как вы понимаете, это не самые лучшие варианты американцев — на экспорт они такие варианты не поставляют».

Что же касается предупреждения, которое Росатому отправило американское минэнерго, то не исключено, что это связано с попытками ввести новые санкции против Росатома, поскольку именно это обсуждается в последнее время, полагает Уваров. Продавливание мнения о том, что Росатом якобы ворует американские технологии, может являться дополнительным элементом информационного давления, считает эксперт.

По сути, в упомянутой технической информации нет ничего суперсекретного даже на уровне грифа «для служебного пользования» — это максимум коммерческая тайна, заметил Уваров.

«Формально придираются к тому, что поставки в третьи страны всё равно требуют штампа об экспорт-контроле США. Такой штамп стоял лишь применительно к поставкам на Украину, и поэтому они придираются и говорят, что штампа для Россию не было, — пояснил эксперт. — Они предупреждают, что в российском распоряжении оказалась американская собственность, и «ни в коем случае не смейте её подсматривать — она интеллектуальная». Но нашим специалистам это и неинтересно: это наши аппараты, мы их знаем лучше всех в мире, потому что мы их производили и развивали».

Никаких сверхсекретных или уникальных технологий американские компании на Запорожской АЭС не оставили, соглашается президент фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов.

Алексей Анпилогов Кадр из видео с канала: День ТВ.

Более того, заметил эксперт, все нововведения, которые Westinghouse, Toshiba и Holtec испытывали на Запорожской АЭС, связаны с тем, что Westinghouse уже на протяжении десятилетий пытаются вывести на рынок шестиугольную тепловыделяющую сборку, которая используется в реакторах советского дизайна.

Тепловыделяющая сборка (ТВС) — компонент устройства ядерного реактора. Это шестигранный или четырехгранный пучок твэлов (тепловыделяющих элементов), в которых содержится делящееся вещество — уран. В советских реакторах ВВЭР используются шестиугольные сборки.

«Все эти технологии представляли из себя не более чем «заплатки» на советско-российский дизайн. Американские компании старались разрабатывать их, с тем чтобы адаптировать свои продукты к другим технологическим и техническим решениям, которые использовались в реакторах советского, а теперь и российского образца», — подчеркивает Анпилогов. По его мнению, «ни о каком технологическом прорыве в данном случае говорить не приходится».

Сама американская ТВС «проявила себя, мягко говоря, не более технологично и обеспечивала меньшую надёжность, чем российские аналоги, и она оказалась дороже», указал Анпилогов.

Вряд ли Россию заинтересует и внедренная американской компанией Holtec технология хранения отработанного ядерного топлива (ОЯТ), полагает эксперт. ОЯТ из американских сборок Westinghouse не утилизируется, а складируется в сухом хранилище — после «мокрой» выдержки в бассейне в течение нескольких лет ОЯТ помещается в наземные герметичные контейнеры. «Решение, которое было выбрано — наземное применение модифицированных транспортных контейнеров, — вызывало постоянную критику со стороны ответственных лиц. Ведь подобное хранение поблизости от крупных городов — это не самое безопасное решение», — пояснил Анпилогов. Расстояние от ЗАЭС до центра города Энергодар с населением около 50 тыс. человек всего 7 километров, до города Запорожье — около 70 км.

Не самым новым и не самым безопасным американским технологиям такого рода явно не грозит быть «украденными» российскими специалистами, так как Россия обладает лучшими технологиями. «Все предлагавшиеся американцами нововведения, скорее, ухудшали безопасность станции и диктовались именно несовместимостью американского топлива с дизайном советско-российских реакторов», — пояснил Анпилогов.

Причина появления грозного предупреждения минэнерго США, впрочем, вполне понятна. Действия американской стороны показывают — и Киев, и Запад осознали, что Запорожская АЭС окончательно перешла в юрисдикцию России, и «никакие «гибридно-дружественные» и совместные схемы по эксплуатации станции невозможны», отмечает Анпилогов. «Более того, такие схемы были отвергнуты украинской стороной, которая разрушила линии электропередач», — подчеркивает эксперт.

«Теперь США закладывают основы для будущих юридических рисков на предмет злоупотребления некоторыми авторскими разработками, неправомерным использованием и так далее. Росатому надо вымести метлой эти «заплатки» и временные решения типа сухого хранилища», — уверен Анпилогов.

Явная угроза, требующая международного контроля и вмешательства, — это украинские обстрелы станции. В конце марта, тогда же, когда минэнерго США отправило предупреждение в Росатом, Запорожская АЭС подверглась атаке украинских беспилотников польского производства — притом, что на станции присутствовали сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Существовала угроза, способная привести к техногенной катастрофе с крайне негативными последствиями не только для Украины и России, но и ряда стран Европы, отмечал тогда источник в Минобороны России.

В марте ЗАЭС во второй раз посетил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он осмотрел территорию станции и объекты, получившие повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ. В частности, Гросси увидел место разрыва одной из ракет, которая попала между баками с охлаждающей жидкостью на четвертом энергоблоке.

До этого ни один подобный объект в мире не подвергался целенаправленным ударам артиллерии, указал в комментарии ТАСС советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

В начале апреля гендиректор Росатома Алексей Лихачев заверил Гросси в готовности российской стороны работать по обеспечению ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

Речь, в частности, идёт о введении в строй альтернативного источника питания на случай, если стационарный дизель-генератор выйдет из строя, как уже происходило однажды из-за обстрелов ВСУ. Укреплению безопасности призваны содействовать дополнительные инженерные конструкции, установленные на АЭС для защиты упомянутого выше «американского» сухого хранилища ОЯТ.