Москва, , 13:12 — REGNUM Участок бывшей промзоны «Серп и молот» станет частью программы комплексного развития. Право на организацию территории будет выставлено на торги во втором квартале 2023 года. Об этом решении правительства Москвы рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Владимир Ефимов Пресс-служба КЭПиИЗО

«Во втором квартале этого года инвесторы смогут принять участие в аукционе на право комплексного развития участка бывшей промзоны «Серп и молот». Вложения в комплексное развитие территории составят более 6,5 миллиарда рублей. Ежегодный бюджетный эффект оценивается в 450 миллионов рублей», — заявил Ефимов.

Площадь участка бывшей промзоны составляет 1,7 гектара. Проект реорганизации предусматривает строительство более 60 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов недвижимости. Среди объектов, которые появятся на территории бывшей промзоны, — офисы, магазины, кафе, а также спортивные, выставочные и ярмарочные объекты, добавляет сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Это даст возможность трудоустроить почти 1,5 тысячи человек.