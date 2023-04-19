Вашингтон, 19 апреля, 2023, 20:17 — ИА Регнум. В ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Нью-Йорк на следующей неделе Россия не будет избегать встречи с американской стороной, если такое желание появится у Вашингтона. Об этом 19 апреля журналистам заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Мы не избегаем каких-либо встреч. Если есть желание со стороны США, мы не будем избегать такой встречи», ― подчеркнул дипломат.

Визит главы МИД Сергея Лаврова в Нью-Йорк запланирован на 24–25 апреля. В эти дни он будет председательствовать на заседаниях Совбеза организации. Также предполагается, что на встрече с генсеком Антониу Гутерришем в числе прочего он обсудит продуктовую сделку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия открыта «для конструктивного партнёрства со всеми без исключения странами». Он отметил, что Москва не собирается изолироваться. Глава государства подчеркнул, что российская сторона «не имеет предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было».