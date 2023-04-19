Москва, 19 апреля, 2023, 20:04 — ИА Регнум. В Москве ведётся розыск 76-летней матери Елены Силкиной, работающей помощницей у сенатора от Оренбургской области Андрея Шевченко. Женщину похитили неизвестные и теперь требуют выкуп. Об этом 19 апреля сообщил источник ИА REGNUM.

orenburg-gov.ru Андрей Шевченко.

Днём 18 апреля Елене Силкиной на мобильный телефон поступила масса звонков как минимум 20 различных номеров. Ответив на один из них, женщина услышала в трубке мужской голос. Звонивший вёл себя агрессивно и заявил, что мать Елены — 76-летняя Татьяна Григорьевна — похищена, и вернуть её можно только выплатив злоумышленникам два миллиона рублей.

Незнакомец также дал понять, что знает о её месте работы и накоплениях. Он же потребовал от Елены позвонить матери — и её телефон оказался вне зоны действия. Уже после разговора женщина решила всё ещё раз перепроверить и отправила супруга навестить Татьяну Григорьевну, однако дома её не оказалось.

Последний раз пожилую женщину видели у Ленинградского вокзала, куда она приехала на такси. Однако, как выяснилось, никаких билетов на самолёты или поезда она не покупала. Пропавшую женщину и похитителей ищут.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве расследуют уголовное дело в отношении семерых гастарбайтеров. По данным следствия, они дважды похищали одного и того же мужчину и требовали у него деньги. События произошли в апреле 2022 года, но стало известно о них только сейчас. Всё это время продолжалось следствие, а 14 марта по этому делу возбудили новое производство.