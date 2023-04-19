В Москве неизвестные ради выкупа похитили мать помощницы сенатора Шевченко
Москва, 19 апреля, 2023, 20:04 — ИА Регнум. В Москве ведётся розыск 76-летней матери Елены Силкиной, работающей помощницей у сенатора от Оренбургской области Андрея Шевченко. Женщину похитили неизвестные и теперь требуют выкуп. Об этом 19 апреля сообщил источник ИА REGNUM.
Днём 18 апреля Елене Силкиной на мобильный телефон поступила масса звонков как минимум 20 различных номеров. Ответив на один из них, женщина услышала в трубке мужской голос. Звонивший вёл себя агрессивно и заявил, что мать Елены — 76-летняя Татьяна Григорьевна — похищена, и вернуть её можно только выплатив злоумышленникам два миллиона рублей.
Незнакомец также дал понять, что знает о её месте работы и накоплениях. Он же потребовал от Елены позвонить матери — и её телефон оказался вне зоны действия. Уже после разговора женщина решила всё ещё раз перепроверить и отправила супруга навестить Татьяну Григорьевну, однако дома её не оказалось.
Последний раз пожилую женщину видели у Ленинградского вокзала, куда она приехала на такси. Однако, как выяснилось, никаких билетов на самолёты или поезда она не покупала. Пропавшую женщину и похитителей ищут.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве расследуют уголовное дело в отношении семерых гастарбайтеров. По данным следствия, они дважды похищали одного и того же мужчину и требовали у него деньги. События произошли в апреле 2022 года, но стало известно о них только сейчас. Всё это время продолжалось следствие, а 14 марта по этому делу возбудили новое производство.