Глава управления КГГА Ткачук: Киев уходит под воду из-за повреждений Каховской ГЭС

Киев, , 19:46 — REGNUM Глава управления по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации (КГГА) Роман Ткачук заявил, что Киев уходит под воду из-за повреждений Каховской ГЭС, сообщил Telegram-канал Espreso. tv.

«Сегодня имеются повреждения на Каховской ГЭС, которая теперь работает не в полном технологическом режиме», — сказал Ткачук.

По его словам, повреждения ГЭС нарушают весь цикл технологических работ, что накладывается на весенние паводки и приводят к наводнению. Политик уточнил, что уровень воды на метр выше, чем обычно.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС, чтобы помешать работе сотрудников станции по ее восстановлению и создать в информационном поле видимость угрозы «ядерной катастрофы» на Запорожской АЭС. Уточняется, что ключевой задачей властей Украины является подключение Каховской ГЭС для обеспечения электроэнергией подконтрольной Киеву части Херсонской области.

На это глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что попытки ВСУ взять под контроль Каховскую ГЭС в Херсонской области будут пресечены, объект находится под надёжной защитой. ГЭС находится под постоянным контролем работников «РусГидро» и Вооружённых сил России. Объект будет полноценно запущен в работу после освобождения правобережной части Херсонской области.