Киев, 19 апреля, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Глава управления по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации (КГГА) Роман Ткачук заявил, что Киев уходит под воду из-за повреждений Каховской ГЭС, сообщил Telegram-канал Espreso. tv.

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС

«Сегодня имеются повреждения на Каховской ГЭС, которая теперь работает не в полном технологическом режиме», — сказал Ткачук.

По его словам, повреждения ГЭС нарушают весь цикл технологических работ, что накладывается на весенние паводки и приводят к наводнению. Политик уточнил, что уровень воды на метр выше, чем обычно.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС, чтобы помешать работе сотрудников станции по ее восстановлению и создать в информационном поле видимость угрозы «ядерной катастрофы» на Запорожской АЭС. Украинские власти поставили задачу подключить ГЭС для обеспечения электроэнергией захваченной ВСУ части Херсонской области.

На это глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что попытки ВСУ взять под контроль Каховскую ГЭС в Херсонской области будут пресечены, объект находится под надёжной защитой. ГЭС находится под постоянным контролем работников «РусГидро» и Вооружённых сил России. Объект полноценно запустят в работу после освобождения правобережной части Херсонской области.