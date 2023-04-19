«РВ»: на технике НАТО на Украине заметили новый тактический знак в виде белой стрелы

Москва, , 19:32 — REGNUM На бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации заметили новый тактический знак, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русская Весна».

«На технике НАТО замечен новый тактический знак: возможно враг применит его в контрнаступлении», — говорится в сообщении.

Согласно источнику, тактический знак в виде белой стрелы обнаружили на американских БМП Bradley и словенских танках M-55S. Уточняется, что такая техника находится на вооружении 47 механизированной бригады ВСУ.

Как сообщало 19 апреля ИА REGNUM, украинские военные отступили из стратегически важного узла обороны между Артёмовском и Северском. Речь идёт о посёлок Спорное. Там над зданиями больше не развеваются украинские флаги.

Кроме того, российские военные взяли штурмом здание бывшей швейной фабрики имени «8 Марта» в Артёмовске. Фабрика служила для украинских бойцов мощным укрепрайоном. ВСУ также взорвали 19 апреля четыре многоэтажки при отступлении из Артёмовска. В это время в подвалах прятались жильцы. В силовых структурах ДНР сообщили, что погибли как минимум 20 человек, в том числе трое детей.