Москва, 19 апреля, 2023, 19:29 — ИА Регнум. В День единых действий в память о жертвах преступлений против советского народа, совершённых нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, в музее Победы на Поклонной горе в Москве открыли всероссийский исследовательский конкурс «Семейная память». Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе музея.

Пресс-служба Музея Победы Всероссийский исследовательский конкурс «Семейная Память»

В конкурсе участвуют школьники и студенты профессиональных образовательных организаций, стремящиеся восстановить историю своей семьи во время Великой Отечественной войны. Всего порядка 200 человек. Для участников подготовлена насыщенная образовательная программа.

«Не так много вещей, которые делают нас — нами. Конечно, основным является историческая память, и особенно память о Великой Отечественной войне», ― заявил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев, принявший участие в работе секции «Музей моей школы».

Он пояснил, что значимость конкурса «Семейная память» состоит в том, что ребята ― ученики 5–11-х классов, студенты системы СПО — проводят серьёзную исследовательскую работу, которая позволяет им открывать новые грани подвига своих собственных родственников и через это знакомиться с событиями Великой Отечественной войны.

Отмечается, что конкурс направлен на вовлечение молодёжи в процесс сохранения традиционных ценностей и развитие интереса у юного поколения к изучению истории Родины через практическое участие в защите исторической правды.

Пресс-служба Музея Победы Всероссийский исследовательский конкурс «Семейная Память»

Пресс-служба Музея Победы Всероссийский исследовательский конкурс «Семейная Память»

Пресс-служба Музея Победы Всероссийский исследовательский конкурс «Семейная Память»

Пресс-служба Музея Победы Всероссийский исследовательский конкурс «Семейная Память»

В 2022 году в конкурсе «Семейная память» приняли участие 2000 человек из 36 регионов. Организаторы планируют, что первый этап второго конкурса пройдёт с таким же успехом.

Всего в День единых действий в память о жертвах преступлений против советского народа, совершённых нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, в России прошло более 250 мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны в регионах России прошли памятные мероприятия, организованные активистами движения «Волонтёры Победы». С 11 апреля внимание участников движения было приковано к тем, кто на себе испытал ужасы нацистского плена и был очевидцем преступлений, которые совершались фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.