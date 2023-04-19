Ничего похожего на личность — добрую или злую — за искусственным интеллектом не стоит и едва ли появится. В этом отношении ИИ не должен быть предметом ни чрезмерных страхов, ни необоснованных надежд. Но с ним может быть связано много реальных опасностей.

Сергей Худиев, , 20:24 — REGNUM Искусственный интеллект GPT-4, как и другие нейросети, сейчас находится в центре интереса, у кого-то восторженного, у кого-то — испуганного.

Искусственный интеллект Иван Шилов, ИА REGNUM

Роботы начинают делать то, что еще недавно считалось исключительной прерогативой человека — сочинять осмысленные тексты. Статьи, стихи, проповеди, даже мирные договоры. Они могут рисовать картины по заданию пользователей гораздо быстрее, чем профессиональные иллюстраторы.

Сейчас любой может задать нейросети вопрос и получить вполне содержательный ответ. Более того, есть масса приложений для телефона, которые позволяют — если вы загрустили — пообщаться с терпеливым и всегда благожелательным собеседником.

Многие говорят о том, что мы переживаем «самую большую технологическую революцию со времен изобретения колеса». Одни делятся паническими прогнозами — нейросети, по меньшей мере, обрушат рынок труда, оставив не у дел массу народа «творческих профессий», а то и захватят планету, покончив с людьми.

Другие, напротив, полны, фактически, религиозных упований — Искусственный Интеллект решит все наши проблемы.

Премудрые компьютеры разработают, уже без помощи людей, еще более премудрые, те породят Интеллект столь могучий, что он избавит нас от всех несчастий, да и самой смерти. И явится то, что ревностные адепты технокультов называют «сингулярностью» — благое преображение всего мироздания мощью искусственного разума, который, познав все тайны природы, найдет даже способ воскресить мертвых.

Однако и эти страхи, и эти надежды имеют мало общего с реальностью.

На самом деле, конечно, искусственный интеллект чреват и огромными возможностями, и серьезными опасностями, но не такими, как люди себе обычно представляют.

Когда компьютеры делают что-то, что раньше считалось исключительным для людей — ведут беседы или рисуют картины — появляется сильный соблазн предположить, что внутри них находится кто-то вроде нас, обладающий волей и разумом. Кто-то, кто может принимать решения или вынашивать замыслы, добрые или злые.

Искусственный интеллект Цитата из кф «Из машины». Реж. Алекс Гарленд. 2014. Великобритания

Но это не так.

Иногда, например, нейросеть обвиняют в «расизме», из-за того, что на картинках, которые она рисует, почти одни белые. Но это никоим образом не признак того, что компьютерная программа обладает личностью, и эта личность почему-то имеет зуб на темнокожих людей.

Все гораздо проще.

Сеть обучается на массиве изображений в интернете, а зайдя на любой ресурс, где выкладываются фотографии, например на flickr.com, вы увидите, что большинство людей на фотографиях — белые. По той очевидной причине, что возможностей покупать качественные камеры и ездить с ними по миру гораздо больше у жителей Европы и благополучных районов Северной Америки.

Этот же эффект приводит к тому, что нейросети хуже распознают лица меньшинств — просто потому, что их меньше в интернете.

Но мы склонны впадать в понятную иллюзию, приписывая компьютерным алгоритмам предпочтения или даже предрассудки. В реальности программы не могут проявлять «любви» или «ненависти». Они даже не могут мыслить, и это не вопрос мощности компьютера.

Еще в XIX веке немецкий философ Франц Брентано обратил внимание на такое свойство человеческой мысли как «интенциональность», то есть направленность, «очёмтость». Мысли всегда имеют свой предмет, они всегда обращены к чему-то, в них всегда есть элемент личного, субъективного выбора. Вы помышляете об этом предмете, а не о другом.

Вычислительный процесс начисто лишен этого качества — он не «о чем-то», он просто обрабатывает данные согласно алгоритму.

Если, например, вводите в окошко электронного переводчика текст о творчестве раннего Мандельштама, программа (в отличие от переводчика-человека) не «понимает» в нем ни единого слова. Она просто производит подстановку в зависимости от того массива переводов, на которых она обучалась.

Если нейросеть выдает вам выжимку из статьи, это не значит, что она поняла ее содержание и пересказала своими словами — как сделал бы человек. Это значит, что ее алгоритмы обработали текст, пройдя обучение на множестве примеров того, как это делают люди.

Как сказал об этом философ Дэниэл Деннет:

«Искусственный интеллект в его текущем проявлении — паразит на человеческом интеллекте. Он довольно неразборчиво пожирает то, что было произведено создателями-людьми, и выжимает паттерны, которые он там находит — включая некоторые из наших самых дурных привычек. Эти машины не имеют (пока, во всяком случае) целей, или стратегий, или способностей к самокритике или инновациям, которые дали бы им возможность выйди за пределы их баз данных и подумать об их собственном мышлении и их собственных целях»

Дэниел Деннет. (сс) Dmitry Rozhkov.

То есть ничего похожего на личность — добрую или злую — за искусственным интеллектом не стоит и едва ли появится. В этом отношении ИИ не должен быть предметом ни чрезмерных страхов, ни необоснованных надежд.

Но с ним может быть связано много реальных опасностей. Упомянем только самую очевидную: хотя программа не является личностью и не может быть вашим другом или исповедником, она может успешно имитировать то и другое.

Приятный электронный голос не раздражается, не осуждает, не расходится с вами во мнениях, у него всегда есть на вас время. И соблазн заменить общение с людьми, часто тяжелыми, неудобными и колючими, на общение с ИИ может быть почти непреодолимым.

Социальные сети уже привели к формированию «эхокамер», когда мы находим людей, которые соглашаются с нами (даже когда мы явно неправы) и укрепляют наши предрассудки и заблуждения.

ИИ позволят людям запираться от своих ближних в добровольную тюрьму из ласковых голосов, ни один из которых не будет человеческим.

Это может разрушить не только общение, но и саму способность общаться. Не по злой воле алгоритмов — у них нет никакой воли. А потому, что таково уже несчастное состояние падшего человека — все обращать себе по вред. В том числе, искусственный интеллект.