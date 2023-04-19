Пентагон: захваченный ВСУ российский танк Т-90 направлялся на испытательный полигон США

Вашингтон, , 19:14 — REGNUM Трофейный российский танк Т-90А, захваченный Вооружёнными силами Украины (ВСУ), направлялся на Абердинский испытательный полигон армии США в штат Мэриленд. Это подтвердили в министерстве обороны страны, сообщил The Drive.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пентагон наконец-то предоставил заявление по российскому танку Т-90А с Украины, который был припаркован на два дня на стоянке грузовиков в Луизиане», ― говорится в материале.

Как заявила в ответ на письмо издания представитель Пентагона Сью Гоф, танк не был вооружён и «не нёс каких-либо опасных материалов и ни в коем случае не представлял опасности для населения».

«Динамическая защита танка была инертна», ― подчеркнула она.

Гоф пояснила, что задержка с транспортировкой боевой машины была вызвана временной неполадкой с перевозившим его грузовиком. При этом она отказался подтвердить, что российский танк США передал Киев. О дальнейших планах в отношении боевой машины представитель оборонного ведомства также умолчала.

Издание напомнило, что на Абердинском испытательном полигоне боевая техника тестируется на уязвимости, в частности, проводится её обстрел прямой наводкой.

О том, что в США замечен российский танк Т-90А, захваченный на Украине, 13 апреля сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По информации канала, танк был захвачен 25 сентября 2022 года боевиками 92-й бригады ВСУ в Кирилловке Купянского района Харьковской области. Военкоры предположили, что «американские хозяева Украины» забрали боевую машину «для изучения или для каких-то выставочных мероприятий».

Как сообщало ИА REGNUM, руководители запорожского добровольческого батальона имени Судоплатова пообещали за каждый исправный трофейный западный танк вознаграждение в размере 12 млн рублей. Речь идёт о танках Leopard, Abrams и Challenger соответственно немецкого, американского и британского производства.

Представители батальона призвали солдат ВСУ одуматься и прекратить воевать за киевский режим, причём переходить на сторону России не с пустыми руками, а вместе с техникой.