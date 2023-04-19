Футбольный клуб «Спартак» проиграл «Акрону» и вылетел из Кубка России

Москва, , 19:13 — REGNUM Футбольный клуб «Акрон» обыграл «Спартак» со счетом 2:1 в матче второго этапа полуфинала «плей-офф пути регионов» Кубка России. Матч состоялся 19 апреля на стадионе «Кристалл» в Жигулевске, сообщается на сайте Кубка России по футболу.

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

В первом тайме «Спартак» упустил шанс открыть счёт, когда на 24-й минуте нападающий Кейта Бальде не реализовал пенальти. Ближе к перерыву «Акрон» забил два гола: на 40-й минуте отличился Андрес Понсе, в добавленное время — Никита Салтыков. На 77-й минуте матча Томаш Тавареш забил первый гол за «Спартак» и сократил отставание в счёте.

«Спартак» завершил участие в Кубке России. В прошлом сезоне московский клуб стал обладателем кубка, в финале обыграв московское «Динамо» со счётом 2:1. «Спартак» одержал одну победу в последних семи матчах.