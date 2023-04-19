Глава фонда «Защитники Отечества» Цивилёва оценила готовность к созданию филиала в Липецкой области

Липецк, , 19:06 — REGNUM Председатель государственного фонда «Защитники Отечества», созданного для поддержки участников спецоперации, Анна Цивилёва с рабочей поездкой посетила Липецкую область. Встретившись с губернатором региона Игорем Артамоновым, она обсудила вопросы открытия филиала фонда в данному субъекте Российской Федерации. О своей поездке 19 апреля она сообщила в Telegram-канале.

Цивилёва отметила высокую готовность к открытию филиала, в том числе по созданию цифровой платформы, которая позволит в оперативном режиме вести мониторинг проблем семей военнослужащий и вопросов их поддержки и решать их.

Анна Цивилева. Кадр из видео с канала: Новости 42

«Готовность Липецкой области к открытию филиала высокая. При этом у региона есть собственный уникальный опыт сопровождения участников СВО и их семей. В центре социальной защиты населения работает цифровая платформа, благодаря которой социальные работники находятся на постоянной связи с теми, кому нужна помощь и поддержка», — написала Цивилёва.

Она также отметила, что филиал, созданный в Липецкой области, «станет хорошим подспорьем для работы с ветеранами СВО и семьями погибших бойцов». По словам главы Фонда, такие рабочие поездки в регионы России станут регулярными.

Фонд «Защитники Отечества» для поддержки участников специальной военной операции (СВО) и участников боевых действиях в Донбассе с 2014 года был создан по инициативе президента России Владимира Путина. Указ о его создании 3 апреля подписал глава государства, назначив председателем Фонда Анну Цивилеву, с марта 2019 года являющуюся членом совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Главой совета Фонда назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а председателем попечительского совета — министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.