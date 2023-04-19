Севастополь, 19 апреля, 2023, 18:57 — ИА Регнум. В Севастополе проходят учения ВМФ по обороне рейда бухты. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Kremlin.ru Михаил Развожаев

«Это флот проводит учения по обороне рейда Севастопольской бухты», — объяснил губернатор громкие звуки в центре города.

Развожаев уточнил, что в городе всё спокойно.

В последнее время киевские власти делают громкие заявления о планируемом «контрнаступлении» и захвате Крыма. 22 марта три украинских беспилотных морских аппарата атаковали морскую бухту Севастополя. Все три дрона уничтожены. Корабли Черноморского флота, находившиеся в бухте, не пострадали. Эту атаку беспилотников на Севастополь отразили российские девушки-военнослужащие.

14 марта 2023 года над акваторией Чёрного моря в районе Крымского полуострова был зафиксирован полет американского беспилотника MQ-9. В ходе манёвров вокруг российского истребителя дрон рухнул в воду и утонул.

В США подтвердили, что этот беспилотник находился в Чёрном море с целью провести разведку. Беспилотник нашли ещё в день происшествия на дне моря в 60 км от Севастополя на глубине 850–900 метров.