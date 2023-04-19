Будапешт, 19 апреля, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Международный инвестиционный банк (МИБ) принял решение о переносе штаб-квартиры из Венгрии в Россию. Причиной этого решения послужили санкции США, а также отзыв Венгрией своих представителей из банка. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба финансового учреждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Из сообщения следует, что в настоящее время санкции США лишили банк возможности ведения финансовых операций.

«С учетом фактического прекращения членства Венгрии в Международном инвестиционном банке основания для дальнейшего функционирования МИБ из штаб-квартиры в Будапеште и в Евросоюзе исчерпаны», — говорится в заявлении.

При этом в официальном комментарии банка отмечается, что правительству Венгрии предложено приступить к денонсации соглашения между Международным инвестиционным банком и венгерским правительством о местопребывании МИБ в Венгрии, подписанного 5 февраля 2019 года.

Отмечается, что Международный инвестбанк намерен исполнять свои обязательства перед клиентами, используя для этого все доступные ресурсы.

Международный инвестиционный банк (МИБ) является многосторонним банком развития. Он создан в 1970 году для содействия экономическому росту, повышению конкурентоспособности национальных экономик, расширению торгово-экономических связей и возможности взаимодействия в инвестиционной сфере в интересах его стран-членов. Членами банка являются Болгария, Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия, Россия, Румыния, Словакия, Чехия. Доля России в оплаченной части уставного капитала МИБ составляет 47,92%.