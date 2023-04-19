27-летнюю женщину из Москвы доставили в больницу после укуса гремучей змеи

Красногорск, , 18:35 — REGNUM Жительница Москвы оказалась в больнице после укуса гремучей змеи, которую держала в качестве домашнего питомца. Теперь за её жизнь борются подмосковные врачи. Об этом 19 апреля сообщил Telegram-канал Mash.

Змея Иван Шилов © ИА REGNUM

Пока анализы ещё не выявили наличие яда в организме 27-летней пострадавшей, но медики отказываются делать прогнозы. Дело в том, что противоядия от укусов гремучих змей у врачей нет. Сейчас у пациентки отмечается общая интоксикация, ей оказывают симптоматическую помощь.

Известно, что до марта 2022 года пострадавшая занималась торговлей экзотическими животными. У нее дома живут пауки, а также змеи и другие рептилии.

Яд гремучих змей весьма токсичен. Два миллиграмма этого вещества могут убить 900 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в подмосковной Коломне врачам удалось спасти десятилетнюю девочку после укуса гадюки. Ребёнок поступил в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Однако врачам удалось оперативно оказать пострадавшей всю необходимую помощь.

В феврале в Санкт-Петербурге девятилетняя девочка попала в больницу в тяжёлом состоянии после нападения питбультерьера. Сотрудники полиции установили, что 51-летний хозяин собаки выгуливал питомца без намордника и поводка.