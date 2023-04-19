В Финляндии отменили арест земли и здания Российского центра науки и культуры в Хельсинки

Хельсинки, , 18:34 — REGNUM В Хельсинки отменили арест на земельный участок и здание Российского центра науки и культуры. Власти Финляндии приняли такое решение 19 апреля, о чём сообщил руководитель отдела правительственного управления по взысканию долгов Аки Виртанен. По его словам, для ареста не нашлось оснований.

Хельсинки, Финляндия (сс) Timo Newton-Syms

«Оснований для изъятия собственности не обнаружилось», — цитирует чиновника РИА Новости.

Днём ранее ИА REGNUM сообщало, что в Хельсинки наложен арест на землю и здание центра науки и культуры России. Аресту подверглись также семь квартир. Были заблокированы банковские счета организации в банке Nordea.

Действия властей якобы были предприняты из-за санкций Евросоюза судебными приставами ещё неделю назад в связи с соответствующим запросом министерства иностранных дел Финляндии. Известно, что общая площадь арестованного имущества составляет 3326 кв. метров.

В ответ на эти действия посольство России в Хельсинки направило в МИД Финляндии ноту с требованием разъяснить действия судебных приставов, арестовавших российскую государственную собственность.