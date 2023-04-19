Путин призвал правительство приглядеться к термину «пионеры» для детского движения

Москва, , 18:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин призвал приглядеться к термину «пионеры» для детского движения на совещании с членами правительства, которое прошло по видеосвязи 19 апреля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Говоря о молодёжном «движении первых», созданном в 2022 года по инициативе руководства страны, Путин заявил, что «первые» — это «пионеры».

«По-старому, по-новому, как было, так и есть, от этого никуда не деться», — сказал президент, обсуждая этот термин.

Глава государства подчеркнул, что термин «пионеры» лишён какой-то идеологической окраски.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правления Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» Григорий Гуров провёл 30 января в московской школе № 1529 имени А. С. Грибоедова «Разговор о важном». Гуров уточнил, что «Движение первых» — это организация по работе с детьми и молодежью в стране». В ходе встречи он рассказал школьникам о том, чем занимается движение и его ценностях. На повестке урока также было обсуждение вариантов атрибутики движения, включая значки, галстуки и электронные браслеты.