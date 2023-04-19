Путин поручил Минсельхозу поддержать аграриев в новых регионах

Москва, , 18:29 — REGNUM Минсельхозу России необходимо помочь аграриям и крупным товаропроизводителям в новых регионах страны. Об этом 19 апреля на совещании с членами правительства заявил президент России Владимир Путин.

Сельское хозяйство Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Поддерживать нужно прежде всего местных граждан. Тех, кто занимается тем или иным видом деятельности, в данном случае сельским хозяйством. И аграриев, и крупных товаропроизводителей. Вот прежде всего упор на них», ― сказал он.

В частности, речь идёт о расширении возможностей переработки сельхозпродукции на месте, вложении средств, привлечении инвестиций из других регионов, а также создании базы хранения производимых на этих территориях товаров.

Глава государства отметил, что в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях «всё аккуратно, но много стареньких машин».

«Значит там люди дисциплинированные и трудолюбивые, но доходы пока скромные», ― указал Путин.

Он подчеркнул, что жителям новых регионов нужна помощь.

«Там невысокие зарплаты, а цены выше ростовских ― нужно справиться с дисбалансом», ― поручил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Владимир Путин заявил, что российское правительство завершает подготовку программы развития новых регионов. По его словам, документ должен зафиксировать прямую ответственность министров и вице-премьеров за результат.

Глава государства подчеркнул, что власти новых регионов не смогут решать стоящие перед ними задачи без поддержки федерального центра. Путин призвал членов правительства не устраняться от их решения.