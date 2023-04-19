Стамбул, Турция, 19 апреля, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Стамбул внезапно накрыло гигантское чёрное облако, которое на несколько минут закрыло солнце, сообщил 19 апреля телеканал ТRТ.

Worldimage.co.uk Стамбул

По информации телеканала, редкое природное явление произошло в городе 18 апреля и длилось не более семи минут. Размеры гигантского облака могли достигать до десяти километров.

Отмечается, что утром в Стамбуле было солнечно, однако ближе к полудню начался ливень. Перед этим над городом появился «грозовой воротник». Так, валовые облака в большинстве случаев формируются на границе атмосферных фронтов.