Reuters перечислило последствия запрета поставок нефти из РФ по трубопроводу «Дружба»

Москва, , 18:12 — REGNUM Запрет на экспорт нефти из России по трубопроводу «Дружба» грозит практически полной потерей доступа к энергорынку Европы и существенным снижением экспортных доходов. Об этом 19 апреля сообщило агентство Reuters.

Нефтепровод Дружба Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как указывается в публикации «МК» , ограничения на импорт алмазов и запрет на поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба» окажется достаточно болезненным ударом для российского экспорта. Российские производители обеспечивают около трети мировых поставок благородных камней, зарабатывая на этом до 250 млн долларов в месяц.

Однако авторы публикации отмечают, что главным объектом атаки Польши всё-таки является углеводородная отрасль. После расширения антироссийских санкций в декабре 2022 года, когда страны Евросоюза ввели эмбарго на морские поставки нефти из РФ, транзит по «Дружбе» частично продолжил осуществляться.

Ранее этот маршрут обеспечивал сырьём, главным образом, Германию и Польшу, которые теперь полностью разорвали контракты с Россией. Однако Венгрия, Чехия и Словакия, чьи экономики критически зависят от российского сырья, добились сохранения поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, Польша предложила новый пакет санкций против России, который включает запрет импорта российской нефти по северному участку трубопровода «Дружба».

Варшава предложила остановить импорт российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба», идущего в Германию. Кроме того, Польша предлагает положить конец импорту российских алмазов и природного газа, включая сжиженный природный газ (СПГ), а также ввести ограничения на сотрудничество в области ядерной энергетики.