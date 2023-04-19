Швейцария не присоединится к международной группе REPO по заморозке российских активов

Берн, , 18:10 — REGNUM Швейцария не планирует присоединяться к работе международной группы REPO по заморозке российских активов. Об этом сообщил Федеральный департамент экономики, образования и науки страны.

В ведомстве отметили, что Швейцария не видит необходимости официально вступать в целевую группу REPO.

«Если в будущем членство будет отвечать интересам Швейцарии, Федеральный совет может пересмотреть ситуацию», — говорится в сообщении.

Швейцария уже заблокировала российские активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков.

Целевая группа REPO была создана 17 марта 2022 года странами G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США и Евросоюз), и Австралия, на основе соответствующей министерской декларации. До сих пор ни одна другая страна не присоединилась к работе группы. В настоящее время сотрудничество работает на техническом уровне.