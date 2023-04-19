Берн, 19 апреля, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Швейцария не планирует присоединяться к работе международной группы REPO по заморозке российских активов. Об этом сообщил Федеральный департамент экономики, образования и науки страны.

(сс) SnippyHolloW Цюрих. Швейцария

В ведомстве отметили, что Швейцария не видит необходимости официально вступать в целевую группу REPO.

«Если в будущем членство будет отвечать интересам Швейцарии, Федеральный совет может пересмотреть ситуацию», — говорится в сообщении.

Швейцария уже заблокировала российские активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков.

Целевая группа REPO была создана 17 марта 2022 года странами G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США и Евросоюз) и Австралией на основе соответствующей министерской декларации. До сих пор ни одна другая страна не присоединилась к работе группы. В настоящее время сотрудничество работает на техническом уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России продолжает вести работу по возвращению «замороженных» российских резервов в евро и долларах. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе встречи с фракцией КПРФ в рамках рассмотрения годового отчета ЦБ в Госдуме 18 апреля напомнила, что ранее президент Владимир Путин своим указом ввёл ограничения на вывод средств нерезидентами из недружественных стран.

Главы министерств иностранных дел стран «Группы семи» (G7) в совместном заявлении отметили, что государства G7 продолжат заморозку российских активов, которые находятся в зоне их юрисдикции, до момента прекращения военных действий и урегулирования конфликта на территории Украины.