Южная Корея, которая до этого официально дистанцировалась от оружейных поставок Украине, теперь объявила – военная помощь возможна. Южнокорейские боеприпасы, похоже, уже пополняли арсенал ВСУ – но через посредство американцев. Теперь один из крупнейших «оружейников» в Азии, пусть и с оговорками, допустил прямое участие. Какую боевую технику Южная Корея теоретически может предоставить Киеву?

Иван Журенков, , 18:58 — REGNUM Сеул может оказать военную помощь киевскому режиму. Такое развитие событий не исключил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. В интервью Reuters он заявил о том, что может возникнуть ситуация, при которой его стране будет «трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке» Украины.

Юн Сок Ёль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Заявление президента встретило неоднозначную реакцию. Лидер оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён назвал «совершенно неприемлемым действием» поставку вооружений в регион, где идет конфликт. Он обратил внимание на то, что ни либеральное, ни консервативное правительство не должно проводить политику, которая оборачивается появлением враждебных Южной Корее государств.

«Настоятельно просим президента еще раз обдумать свое решение, которое нанесет огромный вред национальным интересам Республики Корея», — заявил Ли Чжэ Мён. Возглавляемая им партия «Тобуро», находясь в оппозиции, отметим — при этом располагает крупнейшей парламентской фракцией, вместе с союзниками удерживает большинство в Национальном собрании — а пропрезидентская и проправительственная партия находится в меньшинстве.

Ранее «правительство меньшинства» и президент Юн Сок Ёль отрицали планы и возможность присоединения к западной кампании военных поставок на Украину — о чем ИА REGNUM напомнил заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. Не так давно глава южнокорейского МИД Пак Чин подчеркивал — позиция Сеула по непредоставлению оружия Киеву, остается неизменной.

Но «правительство меньшинства» уже по сути ведет дело к военной поддержке Киева. В начале марта Сеул дал добро Польшей Вооруженным силам Украины гаубиц Krab — польских, но с южнокорейскими комплектующими, сообщало Reuters. Позже, по данным того же агентства, власти Южной Кореи одолжили Соединенным Штатам 500 тыс. гаубичных снарядов калибра 155 мм — как сообщается также для дальнейшей передачи Киеву. Соглашение с США позволило «добросовестно ответить на просьбу Вашингтона, придерживаясь принципа непредоставления вооружений Украине», пояснил источник Reuters в южнокорейском правительстве.

Сеул занял недружественные позиции, констатировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что страны Запада будут пытаться втянуть всё больше и больше стран непосредственно в конфликт на Украине — начало поставок вооружения и техники косвенно будет означать определенную стадию вовлеченности в конфликт.

Куда жёстче высказался зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев — он предупредил, что если Южная Корея будет поставлять Украине летальное оружие, в соседней с ней стране — КНДР — могут появиться новейшие образцы российского тяжёлого вооружения. «Что называется, quid pro quo («око за око»)», — добавил Медведев.

Дмитрий Медведев (сс) Официальное интернет-представительство президента России

Тонкости сеульской политики

Возможный ответ России — поддержка КНДР в ответ на южнокорейскую поддержку Украины — был для Сеула главным сдерживающим фактором, отмечает Воронцов. Собственно, так обстоит дело и сейчас.

С другой стороны, американские союзники давят на президента Южной Кореи, что вполне объяснимо: собственно американские запасы вооружений серьезно истощаются, и поставки тех же южнокорейских снарядов для гаубиц оказываются весьма кстати. «Американцы истощили даже те склады, которые были у них в Южной Корее. И поэтому они очень хотели бы, чтобы южане поставляли снаряды», — сказал ИА REGNUM ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

Но Сеул явно пытается увильнуть от исполнения «союзнического долга». Эксперт указал на то, какими оговорками было обставлено заявление президента Юн Сок Ёля — политика непредоставления может быть пересмотрена, но-де только при определенных условиях. «Более того, администрация президента Южной Кореи заявила, что пока политика не меняется», — отметил Асмолов.

Не всё так просто и с жесткой «пацифистской» позицией, которую занял лидер оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён. У партии действительно серьезные позиции в парламенте, но сам Ли Чжэ Мён сейчас находится под двумя или тремя уголовными делами. «Причем не политическими, а уголовными — за коррупцию», — подчеркнул Асмолов. С конца прошлого года лидер демократов находится в центре расследования о корпоративных пожертвованиях и услугах, когда он был мэром Соннама — города-спутника Сеула, а также пожертвований городской футбольной команде.

«И ему очень не хочется садиться в тюрьму, при том что парламентский запрос о его аресте был отбит с перевесом в один голос. И примерно 30% представителей собственно Демократической партии проголосовали за его арест», — сказал Асмолов. Поэтому Ли Чжэ Мён просто создает себе имидж борца с властью, которого преследуют по политическим мотивам, пояснил эксперт.

«Демократы сейчас критикуют власть по любому поводу. Благо, и поводы есть. Сейчас эта партия превратилась в партию двойных стандартов. На президентских выборах (Ли Чжэ Мён был главным конкурентом Юн Сок Ёля) они мерялись не рейтингами, а антирейтингами, и в итоге Юн победил с преимуществом в 0,7%», — объяснил Асмолов.

Нам следует беспокоиться о другом, заметил собеседник. Как уже говорилось выше, США прессуют своего дальневосточного партнера. «В конце месяца президент Юн едет в США с государственным визитом, и это будет очень важное и помпезное мероприятие», — отметил Асмолов. По его словам, есть сведения: в Сеуле сильно боятся, что президент США Джо Байден поставит Юна перед дилеммой: «Ты кому друг — мне или «медведю?».

Президенты США и РК Джо Байден и Юн Сок Ёль White House, globallookpress

Что Киев может получить от Сеула

Поставить, между тем, есть что. Южная Корея — это одна из самых мощных индустриальных держав среди союзников США, с развитым военным производством — сказывается тот факт, что над ними постоянно висит угроза большой войны с Северной Кореей, напомнил ИА REGNUM военный обозреватель, научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Илья Крамник.

Поэтому, когда возникает вопрос о том, что именно Сеул мог бы послать Киеву, это могут быть и боеприпасы (155-мм снаряды), и артиллерийские системы, указал собеседник

«Тем более что Южная Корея производит, наверное, самую совершенную артиллерийскую систему Запада. Это самоходно-артиллерийская установка К-9 Thunder. Ее закупают в том числе и в Европе. Южная Корея производит собственные танки — например К2 «Черная пантера». И недавно заключила договор о налаживании их производства в Польше по лицензии», — рассказал военный эксперт.

В начале прошлого года появлялись сообщения, что Норвегия, в рамках обновления своей армии, намерена заменить немецкие «Леопарды» 2А4 именно на южнокорейских «Пантер». «Можно спорить о том, насколько эти танки хороши, но это современные боевые танки со всеми положенными характеристиками, — отметил Крамник. — Южная Корея производит собственное ракетное вооружение. Так что в этом смысле это очень развитая страна».

«Вопрос в том, какой набор вооружений и техники она захочет передать Украине и как он будет оплачен. Там может быть все, кроме, разве что боевых самолетов», — пояснил военный эксперт. Что касается вполне вероятных — и уже косвенно идущих поставок южнокорейских боеприпасов, то они, конечно, не ликвидировали бы украинский снарядный голод, но могли бы серьезно снизить его остроту, полагает Крамник.